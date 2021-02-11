RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україна повернеться до класичної моделі суду присяжних: що це означає

Автор: Юлія Струк

Глава правоохоронного комітету Верховної ради Денис Монастирський заявив, що Україна повернеться до класичної моделі суду присяжних. За його словами, нею користується увесь цивілізований світ.

Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу".

Популярні новини
У Києві горів дитсадок, евакуювали більше 100 дітей 09 лютого 2021
Знову Московський. Суд в Києві скасував перейменування проспекту Бандери 11 лютого 2021
У рейтингу партій сталися зміни: партія Порошенка вийшла на перше місце 11 лютого 2021
В Києві випало 35 см снігу 10 лютого 2021
Снігопад, дощ та мороз до -14: прогноз погоди на сьогодні 10 лютого 2021
У Києві закривають школи і садки. У КМДА назвали причину 10 лютого 2021
В Україні хочуть скасувати обов'язкові листи порушникам ПДР 10 лютого 2021
Київ засипало снігом. У місті введено оперативне положення для транспорту 10 лютого 2021
Під Горлівкою російський снайпер вбив бійця ЗСУ 11 лютого 2021
Київський метрополітен попередив про можливе закриття станцій 10 лютого 2021

"Ми, скоріше, просто повертаємось до класичної моделі суду присяжних. У нас наразі є лава присяжних, яка разом із суддею вирішує, винна людина чи ні. Ми чудово розуміємо, що суддя в цій компанії - авторитетна особа. І на його думку покладатимуться присяжні, серед яких жоден не має стосунку до правоохоронних органів", - сказав нардеп.

За його словами, структуру такого суду буде змінено.

"Заслуховується кримінальна справа. Відповідно до кількості та якості підготовлених доказів, показів свідків, фаховості роботи адвоката чи прокурора, наприкінці засідання присяжні вирішують - винна особа чи ні. Вирішують долю людини самі, без професійного судді", - зазначив парламентар.

Монастирський пояснив, що суддя не братиме участь в обговоренні й ухваленні рішення.

"Його робота - справедливо призначити потім покарання", - сказав нардеп.

Нагадаємо, наприкінці грудня на розгляд президентові Володимиру Зеленському передали Стратегію сталого розвитку судової системи. Вона передбачає запровадження інституту суду присяжних, який вирішує питання винуватості особи.

Як писало РБК-Україна, у вересні 2020 року Кабінет міністрів України підтримав законопроект, яким спрощується залучення людей для роботи присяжними. Пропонується пом'якшити вікові обмеження, а також забезпечити їм охорону.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Верховна Радасуд присяжных
Читайте також
В Україні створять базу ДНК: навіщо і хто туди потрапить
Носити з собою не дозволять: у Раді пояснили необхідність закону про обіг зброї
Прогноз погоди