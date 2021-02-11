Україна повернеться до класичної моделі суду присяжних: що це означає

"Ми, скоріше, просто повертаємось до класичної моделі суду присяжних. У нас наразі є лава присяжних, яка разом із суддею вирішує, винна людина чи ні. Ми чудово розуміємо, що суддя в цій компанії - авторитетна особа. І на його думку покладатимуться присяжні, серед яких жоден не має стосунку до правоохоронних органів", - сказав нардеп.

За його словами, структуру такого суду буде змінено.

"Заслуховується кримінальна справа. Відповідно до кількості та якості підготовлених доказів, показів свідків, фаховості роботи адвоката чи прокурора, наприкінці засідання присяжні вирішують - винна особа чи ні. Вирішують долю людини самі, без професійного судді", - зазначив парламентар.

Монастирський пояснив, що суддя не братиме участь в обговоренні й ухваленні рішення.

"Його робота - справедливо призначити потім покарання", - сказав нардеп.