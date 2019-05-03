Україна веде переговори про закупівлю газу у США, - Коболєв

Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв заявив, що Україна веде переговори зі США про закупівлю у них газу. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Голос Америки".

Так, для проведення переговорів Коболєв прибув до Вашингтону.

"Ми ведемо перемовини з цього приводу, і я мушу сказати, що цього разу ми підійшли до цього питання дуже близько. Це ще не остаточне рішення, але зацікавленість з обох боків є. Я сподіваюся, що найближчим часом ця зацікавленість трансформується у конкретні потоки газу", - сказав глава НАК.

Йдеться про постачання скрапленого газу (СПГ), який у великих обсягах виробляють у США. Водночас наразі в Україні немає потужностей для прийому поставок скрапленого газу у портах.

Слід зазначити, що крім перемовин про можливе постачання газу до України, глава правління "Нафтогазу" також обговорював з американськими партнерами тиск на Росію щодо будівництва "Північного потоку-2".

Коболєв підкреслив, що навіть у разі, якщо "Північний потік-2" не добудують вчасно, Росія все одно піде на обмеження обсягів постачання газу, щоб "досягти своєї цілі" щодо енергетичного тиску на Європейський союз та Україну.

Нагадаємо, раніше Коболєв заявив, що Росія хоче в січні 2020 року спробувати створити штучну газову кризу в Україні.

Як писало РБК-Україна раніше, глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв розцінив заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що газопостачання України повністю залежить від транзиту російського газу через ГТС країни, як початок переговорів.

Додамо, Коболєв підкреслив, що в підземні сховища газу України потрібно закачати 20 млрд куб. м газу, щоб гарантувати проходження опалювального сезону 2019-2020 років за любої погоди і політичної ситуації.