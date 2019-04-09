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"Нафтогаз" планує залучити кошти для закачування газу до ПХГ

Новини » Енергетика    09.04.2019 - 11:55
"Нафтогаз" планує залучити кошти для закачування газу до ПХГ
Фото: Андрій Коболєв (Віталій Носач, РБК-Україна)

Крім "Нафтогазу" страховий запас газу повинні створити всі компанії-постачальники

До підземних сховищ газу України потрібно закачати 20 млрд куб. м газу, щоб гарантувати проходження опалювального сезону 2019-2020 років за будь-якої погоди і політичної ситуації. Про це написав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв на своїй сторінці у Facebook.

Коболєв нагадав, що дія існуючих контрактів з "Газпромом" завершиться 1 січня і Україна має підготуватися до будь-яких деструктивних рішень Кремля, зокрема до переривання транзиту.

За його словам, Україна завершує опалювальний сезон і 5 квітня розпочала закачування газу в ПСГ. "Нафтогаз" вже працює над питаннями залучення коштів, необхідних для закупівлі та закачування газу до сховищ.

"Водночас варто нагадати, що європейська практика і український закон "Про ринок газу" передбачає створення страхових запасів всіма без виключення компаніями-постачальниками газу. В минулі роки норма про страховий запас ігнорувалася - зараз саме час повернутися до цього питання. Спільними зусиллями уряд, "Нафтогаз" та всі учасники газового ринку мають належно підготуватися до наступного опалювального сезону", - додав він.

&quot;Нафтогаз&quot; планує залучити кошти для закачування газу до ПХГ

Нагадаємо, опалювальний сезон вже завершився у більшості українських міст. Зокрема, у Києві він завершився 6 квітня

Як повідомляло РБК-Україна, раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявляв, що у випадку відсутності контракту з російським "Газпромом" з 1 січня 2020 року Україні для проходження зимового сезону необхідно накопичити близько 20 млрд кубометрів газу.

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Теми: Опалювальний сезон
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