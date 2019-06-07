Україна збільшила торгівлю з країнами ЄС

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами України з країнами ЄС у січні-травні 2019 року склав 18,760 млрд доларів, що на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року (17,400 млрд доларів). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані митної статистики Державної фіскальної служби.

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Згідно з даними ДФС, експорт товарів з України в країни ЄС зріс на 7% до 8,762 млрд доларів, імпорт - на 9% до 9,998 млрд доларів. Від'ємне сальдо становить 1,236 млрд доларів. Частка країн ЄС в експорті з України становила 42%, в імпорті - 43%.

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Нагадаємо, за даними Державної фіскальної служби, експорт товарів з України в країни ЄС в 2018 році зріс на 15% до 20,153 млрд доларів, імпорт - на 10% до 24,294 млрд доларів. Частка країн ЄС у зовнішній торгівлі України у 2018 році склала 42,6% (в 2017 році - також 42,6%).

Як повідомляло РБК-Україна, обсяг зовнішньої торгівлі товарами України в січні-травні 2019 року склав 44,192 млрд доларів, що на 8% більше, ніж у січні-травні 2018 року (40,835 млрд доларів).