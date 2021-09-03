Українські ПСГ вже заповнені на 60%. Скільки газу планується закачати до початку сезону

Станом на 1 вересня 2021 оку у підземних сховищах (ПСГ) України накопичено понад 18,16 млрд кубометрів. Це 58,7% загальної місткості ПСГ, що відповідає середньому рівню наповненості газосховищ Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК " Нафтогаз України ".

Як зазначається в повідомленні, до початку опалювального сезону "Нафтогаз" планує накопичити понад 19 млрд кубометрів газу у ПСГ.

"Ми готуємось до опалювального сезону, зокрема, продовжуємо імпортувати газ. За нашим внутрішнім планом запаси газу мають бути ще більшими", - відзначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

Наразі в українських ПСГ у режимі "митний склад" зберігається 3,3 млрд кубометрів газу, який належить іноземним трейдерам та приватним компаніям-резидентам.

"Є певні побоювання, пов’язані з можливим реекспортом газу, що належить нерезидентами. Можу заспокоїти: за чотири місяці сезону закачування-2021 нерезиденти реекспортували 0,06 млрд куб. м. Всі інші запаси або реалізовані на українському ринку, або і надалі залишаються у ПСГ", ‒ зазначив Сергій Перелома, т.в.о. генерального директора "Укртрансгазу".