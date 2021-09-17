Україна збільшила експорт товарів до країн ЄС в 1,5 рази

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами в січні-серпні 2021 року склав 85,126 млрд доларів, що на 33% більше, ніж за аналогічний період минулого року (64,193 млрд доларів). Експорт з України до країн ЄС зріс на 52%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані митної статистики України.
За даними Державної митної служби, експорт товарів з України за січень-серпень склав 41,786 млрд доларів, що на 36% більше, ніж минулого року, імпорт зріс на 30% до 43,339 млрд доларів. Негативне сальдо зафіксовано на рівні 1,553 млрд доларів.
Товарообіг з країнами ЄС зріс за 8 місяців на 38% до 34,816 млрд доларів, у тому числі експорт зріс на 52% до 16,789 млрд доларів, імпорт на 28% до 18,027 млрд доларів. Частка ЄС в експорті становить 40%, в імпорті - 42%.
Експорт продовольства за січень-серпень 2021 року склав 14,989 млрд доларів, що на 10% більше в порівнянні з минулим роком. Експорт металів зріс на 69% до 10,174 млрд доларів.
Імпорт паливно-енергетичних товарів зріс на 40% до 7,402 млрд доларів.
Нагадаємо, оптові ціни виробників промислової продукції у серпні 2021року в порівнянні з серпнем минулого року зросли на 46,5%. Ціни в межах України зросли на 42,0%, за межі України - на 62,5%.
Як повідомляло РБК-Україна, обсяг зовнішньої торгівлі товарами у січні-грудні 2020 року склав 103,434 млрд доларів. Це на 6% менше, ніж за 2019 рік (110,476 млрд доларів).