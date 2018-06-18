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Україна успішно пройшла аудит IMO

НовиниІнфраструктура    18.06.2018 - 11:58
Фото: логотип IMO
Фото: логотип IMO

Перевірка проходила з 9 по 18 червня

Україна успішно пройшла аудиторську перевірку Міжнародної морської організації (IMO). Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив державний секретар Міністерства інфраструктури Андрій Галущак.

За його словами, в ході перевірки, яка проходила з 9 по 18 червня, аудитори не виявили жодних порушень морського законодавства. Крім того, перевіряючі підтвердили, що наша країна виконує взяті на себе міжнародні зобов'язання у сфері морської безпеки.

Інших подробиць Галущак не повідомив.

"Україна була, є і буде морською державою! Такий підсумок аудиту морської галузі України, проведеного аудиторською командою Міжнародної морської організації (IMO) в період з 9 по 18 червня цього року. Україна успішно пройшла аудит ІМО і тепер займає гідне місце серед провідних морських держав світу", - написав він.

 

Україна була, є і буде морською Державою! Таким є підсумок аудиту морської галузі України, проведеного аудиторською...

Опубліковано Андрієм Галущаком 18 червня 2018 р.

Нагадаємо, в травні Україна підписала меморандум про співпрацю з Міжнародною морською організацією (ІМО) щодо участі в системі аудиту держав-членів ІМО.

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Теги публікації: море, безопасность  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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