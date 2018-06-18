Украина успешно прошла аудит IMO

Проверка проходила с 9 по 18 июня

Украина успешно прошла аудиторскую проверку Международной морской организации (IMO). Об этом на свое странице в Facebook сообщил государственный секретарь Министерства инфраструктуры Андрей Галущак.

По его словам, в ходе проверки, которая проходила с 9 по 18 июня, аудиторы не обнаружили никаких нарушений морского законодательства. Кроме того, проверяющие подтвердили, что наша страна выполняет взятые на себя международные обязательства в сфере морской безопасности.

Других подробностей Галущак не сообщил.

"Украина была, есть и будет морской государством! Таков итог аудита морской отрасли Украины, проведенного аудиторской командой Международной морской организации (IMO) в период с 9 по 18 июня этого года. Украина успешно прошла аудит ИМО и теперь занимает достойное место среди ведущих морских держав мира", - написал он.

Україна була, є і буде морською Державою! Таким є підсумок аудиту морської галузі України, проведеного аудиторською... Опубліковано Андрієм Галущаком 18 червня 2018 р.

Напомним, в мае Украина подписала меморандум о сотрудничестве с Международной морской организацией (ІМО) по участию в системе аудита государств-членов IМО.