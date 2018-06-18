Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Украина успешно прошла аудит IMO

НовостиИнфраструктура    18.06.2018 - 11:58
Фото: логотип IMO
Фото: логотип IMO

Проверка проходила с 9 по 18 июня

Украина успешно прошла аудиторскую проверку Международной морской организации (IMO). Об этом на свое странице в Facebook сообщил государственный секретарь Министерства инфраструктуры Андрей Галущак.

По его словам, в ходе проверки, которая проходила с 9 по 18 июня, аудиторы не обнаружили никаких нарушений морского законодательства. Кроме того, проверяющие подтвердили, что наша страна выполняет взятые на себя международные обязательства в сфере морской безопасности.

Других подробностей Галущак не сообщил.

"Украина была, есть и будет морской государством! Таков итог аудита морской отрасли Украины, проведенного аудиторской командой Международной морской организации (IMO) в период с 9 по 18 июня этого года. Украина успешно прошла аудит ИМО и теперь занимает достойное место среди ведущих морских держав мира", - написал он.

 

Україна була, є і буде морською Державою! Таким є підсумок аудиту морської галузі України, проведеного аудиторською...

Опубліковано Андрієм Галущаком 18 червня 2018 р.

Напомним, в мае Украина подписала меморандум о сотрудничестве с Международной морской организацией (ІМО) по участию в системе аудита государств-членов IМО.

Омелян рассказал подробности программы повышения безопасности на дорогах Рада готовит закон о намерениях Украины вступить в НАТО
Теги публикации: море, безопасность  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Все время на войне": Одесса попрощалась с Народным героем Украины Владимиром Галаганом (фото)
"Нужно встретить достойно": в сети разгорелся скандал из-за бойца АТО с триколором (фото)
"Жалуется на холод": российскому режиссеру удалось прорваться к Сенцову
"Не имеют права": лидер Kozak System призвал лишать гражданства жителей Донбасса (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь