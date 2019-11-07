Україна посилює правову співпрацю з Німеччиною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства юстиції України.

Так, глава Мін'юсту Денис Малюська зустрівся з послом Німеччини в Україні Анкою Фельдгузен.

"Сторони висловили задоволення рівнем та результатами тісної багаторічної співпраці у правовій сфері відповідно до спільно визначених пріоритетних напрямів. Посол наголосила, що Німеччина і надалі готова надавати українській стороні усіляку підтримку у процесі імплементації реформ у сфері юстиції як у рамках чинних двосторонніх міжвідомчих домовленостей про правове співробітництво, так і у разі виникнення інших потреб", - сказано у повідомленні.

Крім того, німецька сторона запевнила, що досвід ФРН у реформуванні пенітенціарної системи та пробації стане корисним для України.

Вказано, що посол запевнила в подальшій послідовній підтримці впровадження реформ в Україні.

Нагадаємо, у кінці вересня повідомлялося, що Україна і Сполучені Штати Америки будуть поглиблювати співпрацю у сфері юстиції.

Як писало РБК-Україна, Німеччина з 2014 року надавала фінансову допомогу Україні майже на 1,4 млрд євро. Зокрема, на співпрацю у галузі розвитку з 2014 року було направлено 544 млн євро.