Україна посилює заходи безпеки на кордонах з Білоруссю й Придністров'ям

Україна посилила заходи безпеки на кордоні з Молдовою, Придністров'ям й Білоруссю. Це необхідно, аби запобігти ескалації на цих напрямках.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка.
"Як і на кордоні з Молдовою, на ділянці з Придністров'ям, так і на кордоні з Білоруссю посилені заходи безпеки для того, щоб не допустити ескалації на цих напрямках. Навіть більше - зараз розглядається можливість вторгнення з Республіки Білорусь в Україну", - заявив Демченко.
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