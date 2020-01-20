Україна знову впала в рейтингу інноваційних економік світу

Україна опустилася на три позиції і посіла 56-е місце в Рейтингу інноваційних економік світу агентства Bloomberg. Про це свідчать дані за 2020 рік.

Таким чином, Україна продовжує втрачати позиції в рейтингу. Ще на початку 2018 року вона знаходилася на 42-му місці, а на початку 2019 року - на 53-му.

У рейтингу Bloomberg за 2020 рік на перше місце вийшла Німеччина, витіснивши Південну Корею, яка очолювала рейтинг протягом шести років. У той же час США опустилися на одну сходинку до № 9. На третє місце в рейтингу вийшов Сінгапур.

Японія опустилася на 12-е місце, опустившись на три позиції нижче аналогічного показника минулого року. Друга за величиною економіка світу, Китай, піднялася на одну сходинку вгору до № 15.

Щорічний Індекс інновацій Bloomberg протягом восьми років аналізує десятки критеріїв, використовуючи сім показників, таких як витрати на дослідження і розробки, виробничі потужності та концентрацію високотехнологічних публічних компаній.

Зазначимо, українська гривня піднялася з п'ятого на сьоме місце з кінця у списку найбільш недооцінених валют в оновленому Індексі Біг-Маку.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи", адміністративними послугами онлайн користувалися тільки 5% громадян України.