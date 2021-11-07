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Україна та Туреччина займуться спростуванням радянсько-російських історичних наративів, - посол

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Київ, Неділя 07 листопада 2021 09:18
Україна та Туреччина займуться спростуванням радянсько-російських історичних наративів, - посол Фото: посол України в Туреччині Василь Боднар (УНІАН)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністри закордонних справ України й Туреччини Дмитро Кулеба і Мевлют Чавушоглу домовилися про створення двосторонньої комісії істориків та науковців, які будуть займатися спільною історією. Потрібно вивчити оригінали документів та відкривати невідомі сторінки спільної історії, спростовувати стереотипи чи викривлення.

Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

Він нагадав про віднайдений раніше у турецьких архівах оригінал Брест-Литовського мирного договору.

"Південний напрямок зовнішньої політики та загалом взаємодія з півднем традиційно була важливою для України, але історія цього виміру поки не до кінця розкрита та описана, тому маємо багато чого вивчати. Туреччина готова до співпраці у цьому напрямку", - заявив посол.

За його словами, історія України загалом та історія українсько-турецьких відносин, зокрема, довгий період викладалася під впливом радянсько-російських наративів.

Ще одним важливим напрямком роботи в культурній дипломатії лишатиметься мовне питання, нагадав дипломат.

"Мовний трек став загальнодержавним, і ми зацікавлені у співпраці з Асоціацією турецької мови, зокрема у питанні використання топонімів та правильної їх транслітерації, використання сучасної української мови при перекладі, взаємодії у лінгвістичних питаннях", - сказав Боднар.

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