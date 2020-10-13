ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україна і Туреччина підпишуть нову військову угоду

Автор: РБК-Україна

Україна і Туреччина планують підписати нову військову угоду. Очікується, що документ буде підписано вже цього тижня.

Популярні новини

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.

Повідомляється, що в рамках візиту президента України Володимира Зеленського до Туреччини з 15 по 17 жовтня заплановано підписання рамкової військового угоди між урядами обох країн.

"Прийняття проекту акта створить правові підстави для розширення двостороннього співробітництва у зазначеній сфері за 21 напрямком", - зазначив міністр оборони Андрій Таран.

Нагадаємо, в лютому під час візиту президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана до України сторони домовилися про військову допомогу та постачання АН-178. Зазначимо, Київ і Анкара у сфері військово-технічного співробітництва реалізують понад 50 спільних проектів.

Раніше міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що Україна і Туреччина готові перезавантажити переговори щодо зони вільної торгівлі. Очікується, що це підштовхне зростання торговельного обороту до 10 млрд доларів США на рік.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України угодаТурциявоенное сотрудничество