ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Збірна України крупно програла Словаччині в останньому турі Ліги націй

Новини » Спорт    16.11.2018 - 23:52
Збірна України крупно програла Словаччині в останньому турі Ліги націй

Підопічні Шевченка достроково забезпечили собі перше місце у групі

Збірна України, достроково забезпечивши собі перше місце в групі, в оновленому складі поступилася на виїзді команді Словаччини. Матч в Трнаві завершився з рахунком 4:1.

Альберт Руснак відкрив рахунок за допомогою рикошету, після чого не без допомоги воротаря гостей Дениса Бойко відзначився Адам Зреляк. Євген Коноплянка ударом з лінії штрафного на початку другого тайму один гол відіграв, але словаки на це відповіли точними ударами Зреляка і Мака.

Словаччина - Україна: онлайн трансляція (рахунок 4:1) Луческу попросив перенести матч Україна - Туреччина через погодні умови
Новини України Збірна УкраїниСловаччинагрупповой раундЛіга націй
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся