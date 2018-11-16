Збірна України крупно програла Словаччині в останньому турі Ліги націй

Підопічні Шевченка достроково забезпечили собі перше місце у групі

Збірна України, достроково забезпечивши собі перше місце в групі, в оновленому складі поступилася на виїзді команді Словаччини. Матч в Трнаві завершився з рахунком 4:1.

Альберт Руснак відкрив рахунок за допомогою рикошету, після чого не без допомоги воротаря гостей Дениса Бойко відзначився Адам Зреляк. Євген Коноплянка ударом з лінії штрафного на початку другого тайму один гол відіграв, але словаки на це відповіли точними ударами Зреляка і Мака.