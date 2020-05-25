Україна і Туреччина обговорюють відновлення авіасполучення та туристичних подорожей

Україна і Туреччина обговорюють відновлення авіаційного сполучення та туристичних подорожей. Сьогодні відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара з послом Турецької Республіки в Україні Ягмуром Гюльдере.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

За підсумками зустрічі було домовлено започаткувати процедури, пов’язані з відновленням авіасполучення між Україною та Туреччиною, а також переговорного процесу між компетентними органами влади двох країн стосовно туристичних подорожей.

Також окрема увага була приділена реалізації домовленостей, досягнутих під час офіційного візиту президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана в Україну.

Зокрема, обговорювалися масштабні інфраструктурні проекти в Україні та будівництво житла в Херсонській області для вимушених переселенців, які залишили територію тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.

Нагадаємо, турецька авіакомпанія Turkish Airlines заявила про плани відновити міжнародні перельоти на тлі пандемії коронавіруса.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше про плани відновити авіасполучення з Україною вже повідомили у чотирьох авіакомпаніях. Зокрема, дати рейсів вже призначили в Czech Airlines, Lufthansa, Swiss Wizz Air.