Україна і Туреччина домовилися про військову допомогу і постачання АН-178. Про це глава держави Володимир Зеленський сказав у ході спільного брифінгу з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, передає кореспондент РБК-Україна.

Крім того, сторони обговорили посилення безпеки в Чорноморському регіоні.

"Також сьогодні підписано важливу угоду про військово-фінансове співробітництво, за якою українська армія отримає фінансову допомогу від турецьких партнерів. Серед іншого ми домовилися дати імпульс співробітництву в авіаційній галузі, зокрема, що стосується будівництва і постачання літаків АН-178. Окрему увагу приділили посиленню безпеки в Чорноморському регіоні", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський також повідомив, що Україна і Туреччина домовилися прискорити запуск зони вільної торгівлі між країнами. За його словами, президенти домовилися підштовхнути представників двох країн, які працюють над текстом угоди про зону вільної торгівлі.

Як писало РБК-Україна раніше, посол України в Туреччині Андрій Сибіга заявив, що країни в сфері військово-технічного співробітництва реалізують понад 50 спільних проектів. За його словами, один з найважливіших проектів стосується закупівлі в Туреччині бойових БПЛА і поставки українських двигунів для виробництва турецького БПЛА.

Так, 3 лютого Реджеп Тайіп Ердоган прибув до Києва для участі у восьмому засіданні Стратегічної ради високого рівня Туреччина-Україна і проведення зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.