Хомчак розповів, чому військові на Донбасі не відповіли на вчорашній обстріл

Фото: Руслан Хомчак (РБК-Україна)

Головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак пояснив, чому 24 листопада на Донбасі в передмісті Авдіївки українські військові не відкривали вогонь у відповідь на снайперський обстріл з боку противника, в результаті якого був поранений, а потім помер український військовий.

Про це Хомчак розказав під час зустрічі зі ЗМІ, передає АрміяInform.

За словами Хомчака, рішення про вогонь у відповідь приймає командир на місці. Вчора вогонь не відкривали, тому що проводили евакуацію пораненого, намагаючись його врятувати.

"Комбриг прийняв рішення вогонь не відкривати, тому що невідомо, чи вдалося б евакуювати військового", - пояснив головнокомандувач.

Нагадаємо, 24 листопада позиції Об'єднаних сил поблизу Авдіївки потрапили під обстріл ворожого снайпера. Близько полудня снайперська куля потрапила в українського військовослужбовця. Військового госпіталізували з позицій у важкому стані.

Пізніше стало відомо, що поранений біля Авдіївки військовий загинув.

Увечері того ж дня стало відоме ім'я загиблого військовослужбовця - від кулі ворожого снайпера загинув старший солдат В'ячеслав Мінкін. Загиблий військовослужбовець був жителем Фастова. Йому був 31 рік, у нього залишилася дружина і син.