Україна вимагає розширити санкції проти РФ через проведення виборів до Держдуми на Донбасі та в Криму

Таким чином Росія порушує норми міжнародного права, а її дії є незаконними, заявили в МЗС.

"Залучення до голосування громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, як і майже 1,5 млн виборців, які нині проживають в тимчасово окупованому Криму, суттєво спотворять результати виборів до Держдуми РФ та в цілому ставлять під сумнів їхню легітимність", - йдеться у заяві.

Усі причетні до організації та проведення незаконного голосування на окупованих териіторях нестимуть відповідальність відповідно до законодавства України.

"Закликаємо іноземні держави та міжнародні організації рішуче засудити незаконні дії РФ, чітко заявити про невизнання результатів виборів на тимчасово окупованих територіях України та нелегітимність сформованої таким чином Державної думи РФ, посилити політико-дипломатичний тиск на Російську Федерацію, зокрема шляхом розширення проти неї санкцій", - повідомили в МЗС.