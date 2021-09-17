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Україна вимагає розширити санкції проти РФ через проведення виборів до Держдуми на Донбасі та в Криму

Автор: Анастасія Рокитна

Україна висловила протест Росії через проведення виборів до російської Державної Думи на території окупованого Криму та районів Донецької та Луганської областей. Україна розглядає такі дії як продовження грубих порушень Росією державного суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву МЗС.

Таким чином Росія порушує норми міжнародного права, а її дії є незаконними, заявили в МЗС.

"Залучення до голосування громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, як і майже 1,5 млн виборців, які нині проживають в тимчасово окупованому Криму, суттєво спотворять результати виборів до Держдуми РФ та в цілому ставлять під сумнів їхню легітимність", - йдеться у заяві.

Усі причетні до організації та проведення незаконного голосування на окупованих териіторях нестимуть відповідальність відповідно до законодавства України.

"Закликаємо іноземні держави та міжнародні організації рішуче засудити незаконні дії РФ, чітко заявити про невизнання результатів виборів на тимчасово окупованих територіях України та нелегітимність сформованої таким чином Державної думи РФ, посилити політико-дипломатичний тиск на Російську Федерацію, зокрема шляхом розширення проти неї санкцій", - повідомили в МЗС.

Нагадаємо, українців вивозять автобусами з Донбасу для участі в голосуванні.

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