Україна вимагає від Італії вирішення проблеми з вироком Марківу, - Аваков

Україна вимагає від Італії вирішення проблеми з вироком колишньому нацгвардійцю Віталію Марківу. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у своєму Twitter.

Так, Аваков зустрівся із послом Італії.

"Зустрівся із послом Італії. Довів позицію України: ганебне, несправедливе рішення суду Павії щодо гвардійця Марківа шкодить взаєминам країн. Вимагаємо ясних кроків у вирішенні проблеми. Для цього домовилися продовжити спільні консультації", - написав глава МВС.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України (ГПУ) вважає "страшною помилкою" вирок для колишнього нацгвардійця Віталія Марківа.

Як писало РБК-Україна раніше, суд міста Павія в Італії виніс вирок колишньому військовослужбовцю Національної гвардії Віталію Марківу, обвинуваченому в причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі в 2014 році. Італійський суд засудив українця до 24 років позбавлення волі.

Так, Марків був затриманий в Італії влітку 2017 року. 6 липня 2019 року в Італії почався судовий процес у справі Марківа, якого звинувачують у причетності до вбивств італійського фотографа Андреа Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова. Також його звинувачують у спробі вбивства французького фоторепортера Вільяма Ругелона під час військових дій у Слов'янську (Донецька область).