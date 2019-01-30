Україна вимагає інформацію про 13 українців, які зникли зі списків на обмін

Українська сторона повідомила ОБСЄ про ці факти

Украинская сторона во время переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске 30 января призвал РФ предоставить информацию в отношении 13 граждан Украины, которые могли быть замучены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко в Facebook.

По словам Геращенко, украинцев ранее включали в списки на обмен, но потом по непонятным причинам их фамилии исчезли из списков.

"Украинская сторона подняла еще один вопрос: у нас есть все основания опасаться, что некоторые наши заложники могли быть замучены в тюрьмах оккупированных территорий. Мы предоставили ОБСЕ информацию о 13 граждан, которых ОРДЛО в течение этих лет включали в списки на обмен, но потом по непонятным причинам их фамилии исчезли из списков тех, кого подтверждают и удерживают. Мы требуем полной информация о судьбе этих людей. Так же как и о судьбе более 70 украинцев, содержание которых от нас скрывают", - написала Геращенко.

Напомним, российская сторона в ходе заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске 30 января отказалась обсуждать обмен заложниками.

Ранее представитель Российской Федерации в Трехсторонний контактной группе Борис Грызлов 17 января отказался от инициативы Украины относительно совместного заседания ТКГ и гуманитарной подгруппы по заложникам.