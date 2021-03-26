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Україна в ТКГ збирається на екстрену нараду через загибель бійців на Донбасі

Новость на русском → Київ, П'ятниця 26 березня 2021 17:08
Україна в ТКГ збирається на екстрену нараду через загибель бійців на Донбасі Фото: глава української делегації Леонід Кравчук (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Українська делегація у Тристоронній контактній групі збирається на термінову нараду через загострення на Донбасі та загибель чотирьох бійців. Нарада буде внутрішньою.

Про це у Telegram повідомила прес-служба української делегації в ТКГ.

Зазначимо, сьогодні бойовики обстріляли українські позиції поблизу населеного пункту Шуми біля окупованої Горлівки. Вогонь вівся з мінометів та інших озброєнь, в результаті загинули четверо бійців, ще двоє поранені.

"... українська делегація збирається на екстрену внутрішню нараду. Наша делегація висловлює щирі співчуття рідним і близьким військових, які загинули за Україну. Конкретні рішення і офіційна позиція орієнтовно за дві години", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше українська розвідка заявила, що Росія перекидає на окупований Донбас своїх кадрових військових.

До цього українська сторона була стурбована застосуванням снайперів на Донбасі. Зокрема, глава Офісу президента Андрій Єрмак пропонував посилити відповідальність за це, оскільки останнім часом бійці Збройних сил України гинули в основному від снайперського вогню.

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