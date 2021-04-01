RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україна в ТКГ підніме питання "великоднього перемир'я" на Донбасі

Автор: РБК-Україна

Україна на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) підніме питання "великоднього перемир'я" на Донбасі. При цьому вона зацікавлена в постійному режимі "тиші".

Про це в ефірі "Україна 24" заявив глава української делегації Леонід Кравчук.

"У нас буде засідання 14 квітня, і ми це питання піднімемо. Тому що на Великдень люди будуть більше ходити на могилки, рухатися по території, тому треба думати про розмінування і контроль. Якщо думати про людину, то є про що думати", - зазначив Кравчук.

При цьому, за його словами, таке перемир'я буде тимчасовим.

"Я (на ТКГ, - ред.) кажу, щоб ми прийняли рішення, такі кроки, які забезпечать припинення вогню. Після цього можуть вирішуватися політичні питання та питання безпеки. Таким чином, ми будемо рухатися до миру", - додав Кравчук.

Нагадаємо, на вчорашньому засіданні ТКГ російська сторона відмовилася підтримати заяву про повернення до режиму "тиші", хоча цю пропозицію України підтримали представники ОБСЄ.

Крім того, у президента Росії Володимира Путіна заявляють про загрозу поновлення масштабних боїв на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДонбасперемириеКравчук
Читайте також
Бойовики на один день відкриють КПВВ під Донецьком
Прогноз погоди