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Україна і Тайвань будуть темами розмови Байдена і Сі Цзіньпіна, - Білий дім

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вторгнення Росії в Україну і напруженість навколо Тайваню стануть темами очікуваної цього тижня телефонної розмови між президентом США Джо Байденом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявив головний представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Очікується, що управління економічною конкуренцією між двома країнами також буде порушено в телефонній розмові, який, як заявив Байден в понеділок, очікується в кінці цього тижня.

"Все, від напруженості навколо Тайваню до війни в Україні, а також того, як нам краще справлятися з конкуренцією між нашими двома країнами, особливо в економічній сфері", - сказав Кірбі.

Це буде п'ятий дзвінок між двома лідерами. Він відбудеться після того, як Китай направив адміністрації Байдена підвищені попередження про можливий візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань, який Пекін називає своєю територією.

Нагадаємо, Китай відкидає будь-які спроби стороннього втручання у свої відносини з Росією.

Раніше лідери країн G7 закликали Китай натиснути на РФ, щоб та припинила війну проти України.

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