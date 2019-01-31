Україна розбудовує сучасну європейську модель сектору безпеки і оборони, - Турчинов

Стратегічна мета України - стати повноправним членом НАТО, заявив Турчинов

Несмотря на войну, Украина реформирует сектор безопасности и обороны согласно стандартам НАТО. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов во время встречи с группой иностранных стратегических советников высокого уровня по вопросам военной реформы при Комитете реформ Минобороны и ВСУ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Как отмечается, стороны обсудили вопросы реформирования сектора безопасности и обороны Украины и перспективы вхождения Украины в НАТО.

Турчинов отметил, что недавно принят закон "О национальной безопасности Украины", заложивший фундамент построения современной европейской модели сектора безопасности и обороны нашего государства.

"Для нашего государства стратегическая цель - стать полноправным членом НАТО, а в перспективе - ЕС. Мы понимаем, сколько еще нужно работать для достижения этой цели, но готовы к этому", - отметил Турчинов.

Напомним, президент Петр Порошенко ожидает окончательного решения парламента по вопросу закрепления в Конституции стратегического курса Украины на вступление в Европейский союз и НАТО уже в феврале.

Ранее РБК-Украина писало, что Североатлантический альянс (НАТО) положительно оценил развитие украинской армии, в частности, в вопросе подготовки сержантов и в управлении войсками.