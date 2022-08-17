Україна стоїть принаймні за трьома вибухами у Криму, - CNN

Українські військові відповідальні принаймні за три вибухи у тимчасово окупованому Криму - на авіабазі в Саках, на складі боєприпасів у Майському та на аеродромі в Гвардійському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

У звіті авіабаза в Саках описується як важка, але "одноразова" втрата для російської військової інфраструктури на півострові, а наступні атаки є доказом систематичної військової спроможності України завдавати ударів по Криму.

Журналісти видання ознайомилося зі звітом українського уряду, яке їм надав чиновником, що побажав залишитися анонімним.

Нагадаэмо, 9 серпня в Криму пролунали вибухи на авіабазі "Саки", де дислокувалися російські винищувачі і бомбардувальники, які здійснюють нальоти на материкову Україну.

У Повітряних силах ЗСУ підтвердили знищення дев’яти літаків на аеродромі в окупованому Криму.

16 серпня у Криму знову пролунали вибухи. Цього разу їх зафіксували під Джанкоєм, а також на аеродромі в Гвардійському.

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