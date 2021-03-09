ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна може стати однією з перших країн, з ким Ізраїль погодить COVID-паспорта

Новость на русском → Тель-Авів, Вівторок 09 березня 2021 12:46
Україна може стати однією з перших країн, з ким Ізраїль погодить COVID-паспорта Фото: імунний паспорт (freepik.com)
Автор: Ігор Литвиненко

Україна може стати однією з перших європейських країн, яка досягне угоди з Ізраїлем про взаємне визнання паспортів вакцинації від коронавірусу. Зараз між країнами ведуться активні переговори.

Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, передає прес-служба українського посольства.

"Сьогодні мова не йде про назви вакцин та їх виробників. Йдеться про діалог між двома країнами. Ці переговори вже можна назвати успішними, оскільки вони зараз активно тривають", - зазначив Корнійчук.

За словами посла, ініціатором цих переговорів є ізраїльська сторона.

"Україна є однією з перших серед європейських країн, яка має можливість досягти реальних домовленостей", - повідомив він.

Корнійчук додав, що ізраїльська сторона зацікавлена в спільному визнання COVID-паспортів в контексті забезпечення щорічного паломництва хасидів в Умань.

"Своєю чергою, Україна отримує можливість відкрити кордону з Ізраїлем. Це дозволить відновити насамперед бізнес-туризм, через те, що нашій країні потрібні інвестиції, а також дозволить розвивати медичний туризм в обох напрямках", - заявив посол.

Нагадаємо, в переговорах про визнання сертифікатів чи паспортів вакцинації між Україною та Ізраїлем виникли труднощі з ізраїльської сторони.

Раніше РБК-Україна писало, що в Євросоюзі закликали негайно почати роботу над паспортами вакцинації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Ізраїль паспорт вакцина від коронавірусу Коронавірус
NEWS
Бойовики дев'ять разів порушили "тишу" на Донбасі, втрат немає
Бойовики дев'ять разів порушили "тишу" на Донбасі, втрат немає
DAILY
Залізна рука РНБО. Чим небезпечні жорсткі рішення української влади
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Залізна рука РНБО. Чим небезпечні жорсткі рішення української влади