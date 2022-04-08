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Україна стала на крок ближче до ЄС. Київ отримав опитувальник від Єврокомісії

Урсула фон дер Ляйєн (GattyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн передала владі України анкету про членство в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву брюссельського кореспондента Радіо Свобода Рікарда Йозвяка.

За його словами, у понеділок міністри закордонних справ Грузії та Молдови зберуться у Люксембурзі.

"Сьогодні в Києві Урсула фон дер Ляйєн передала владі України анкету про членство в ЄС. У понеділок міністри закордонних справ Грузії та Молдови зберуться у Люксембурзі", - написав Йозвяк.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський підписав заявку на членство в ЄС.

Також ми писали, що підтримка вступу до ЄС серед українців перевищила 90%.

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