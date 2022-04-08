Україна стала на крок ближче до ЄС. Київ отримав опитувальник від Єврокомісії

У Києві глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн передала владі України анкету про членство в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву брюссельського кореспондента Радіо Свобода Рікарда Йозвяка.

За його словами, у понеділок міністри закордонних справ Грузії та Молдови зберуться у Люксембурзі.

"Сьогодні в Києві Урсула фон дер Ляйєн передала владі України анкету про членство в ЄС. У понеділок міністри закордонних справ Грузії та Молдови зберуться у Люксембурзі", - написав Йозвяк.