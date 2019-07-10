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Україна та США поновили угоду про безпеку на атомних об'єктах


Дія угоди завершилася 28 жовтня 2018 року

Україна та США поновили угоду про підвищення експлуатаційної безпеки, зниження ступеня ризику експлуатації та зміцнення систем регулювання цивільних атомних об’єктів в Україні. Кабінет міністрів України прийняв відповідне рішення у ході засідання 10 липня, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, Кабмін схвалив проект розпорядження про схвалення проекту угоди (у формі обміну нотами) між урядами України та США про поновлення дії угоди про безпеку. Угода була укладена 25 жовтня 1993 року.

У пояснювальній записці вказано, що 28 жовтня минулого року закінчився строк дії даної угоди. Посольство США в Україні 20 листопада 2018 року направило ноту про поновлення дії документу.

Таким чином, Україна та США продовжать співпрацю з питань підвищення безпеки на атомних об'єктах в Україні. Після ухвалення розпорядження продовжиться розробка процедур та протоколів експлуатаційної безпеки, покращення можливостей діагностики та підвищення ефективності регулювання шляхом розробки належних регуляторних стандартів; диверсифікація джерел постачання ядерного палива для українських атомних електростанцій.

Також очікується підвищення фізичної безпеки АЕС та зниження ступеню ризику, пов'язаного з експлуатацією цивільних ядерних реакторів типу ВВЕР-440, ВВЕР-1000 в Україні.

Нагадаємо, у листопаді 2018-го Сполучені Штати Америки та Україна обговорили співпрацю в атомній енергетиці. Так, голова Верховної ради Андрій Парубій провів зустріч з міністром енергетики США Ріком Перрі.

Як писало РБК-Україна, Європейський союз (ЄС) в середу, 10 липня, офіційно передав Україні в експлуатацію новий постійний саркофаг, побудований на місці катастрофи Чорнобильської атомної електростанції.

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