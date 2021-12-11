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Помічник держсекретаря США їде в Україну та Росію: про що говоритимуть

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Субота 11 грудня 2021 19:21
Помічник держсекретаря США їде в Україну та Росію: про що говоритимуть Фото: помічник держсекретаря США Карен Донфрід (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

У Вашингтоні анонсували візит помічника державного секретаря у справах Європи та Євразії Карен Донфрід до України та Росії. Її зустріч з високопосадовцями запланована на 13-15 грудня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держдепартаменту.

Які питання порушить Донфрід:

  • нарощування військової могутності Росії біля кордонів з Україною;
  • відданість США справі Україні, її суверенітету, незалежності та територіальній цілісності;
  • дипломатичне урегулювання збройного конфлікту на сході України шляхом виконання мінських угод й підтримки нормандського формату.

"Потім Донфрід відправиться в Брюссель, 15-16 грудня, щоб проконсультуватися з союзниками по НАТО та партнерами по ЄС щодо зусиль для пошуку дипломатичного рішення", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про онлайн-саміт президентів США й Росії Джо Байдена та Володимира Путіна. Штати пригрозили Кремлю надати Києву військову допомогу у разі ескалації.

Також РБК-Україна розкривало подробиці переговорів президента України Володимира Зеленського та лідера Штатів.

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