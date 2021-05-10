Україна та США провели спільні навчання в морі. Кораблі РФ створювали ускладнення для маневрів

За задумом навчань відбувалась взаємодія двох прикордонних кораблів із долученням корабля ВМС України "Старобільськ". Екіпажі відпрацювали злагоджені дії тактичної групи з припинення провокацій в морі та відбиття нападу з неба за стандартами НАТО.

В ході навчань відпрацювали складні елементи маневрування, ухиляння від повітряної атаки та організацію протидиверсійної оборони корабля.

"Прикордонні кораблі і кораблі ЧФ Рф не просто спостерігали, а створювали додаткові ускладнення для маневрів – оголошували раптове закриття районів для плавання, створювали навігаційну небезпеку і традиційно залишали без відповідей запити про дотримання міжнародних норм безпечної навігації", - йдеться в повідомленні.