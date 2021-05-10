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Україна та США провели спільні навчання в морі. Кораблі РФ створювали ускладнення для маневрів

Автор: РБК-Україна

Протягом двох днів флагман Морської охорони України "Григорій Куроп'ятников" і корабель Берегової охорони США Hamilton відпрацьовували спільні навчання в морі. Всі елементи навчань відбувалися під спостереженням кораблів РФ.

Про це повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби.

За задумом навчань відбувалась взаємодія двох прикордонних кораблів із долученням корабля ВМС України "Старобільськ". Екіпажі відпрацювали злагоджені дії тактичної групи з припинення провокацій в морі та відбиття нападу з неба за стандартами НАТО.

В ході навчань відпрацювали складні елементи маневрування, ухиляння від повітряної атаки та організацію протидиверсійної оборони корабля.

"Прикордонні кораблі і кораблі ЧФ Рф не просто спостерігали, а створювали додаткові ускладнення для маневрів – оголошували раптове закриття районів для плавання, створювали навігаційну небезпеку і традиційно залишали без відповідей запити про дотримання міжнародних норм безпечної навігації", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Росія заявила про відведення військ від українського кордону. Однак, два великих десантних кораблі Північного флоту "Олександр Отраковський" і "Кондопога" поки залишаються в Чорному морі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна запросить у США системи протиповітряної оборони.

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