Захищена лінія зв'язку США і України допоможе знизити ризики збройного конфлікту, - Держдеп
Держдепартамент США підтвердив, що Вашингтон і Київ домовилися про встановлення лінії захищеного міждержавного зв'язку. Вона допоможе знизити ризики, пов'язані зі збройними конфліктами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Держдепу.
Як випливає з документа, лінія буде працювати цілодобово.
"Працюючи сьома мовами, лінія працює 24 години на добу, щоб мінімізувати ризик збройного конфлікту, який може виникнути в результаті нещасного випадку, прорахунку або непорозуміння з низки питань, що впливають на міжнародну безпеку", - йдеться в повідомленні.
Раніше в середу адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України заявила про підписання з Держдепартаментом угоди про створення міждержавної лінії захищеного зв'язку.