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Захищена лінія зв'язку США і України допоможе знизити ризики збройного конфлікту, - Держдеп

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Вашингтон, Четвер 02 вересня 2021 01:21
Захищена лінія зв'язку США і України допоможе знизити ризики збройного конфлікту, - Держдеп Фото: між Україною та США укладено угоду про встановлення лінії захищеного зв'язку (cip.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Держдепартамент США підтвердив, що Вашингтон і Київ домовилися про встановлення лінії захищеного міждержавного зв'язку. Вона допоможе знизити ризики, пов'язані зі збройними конфліктами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Держдепу.

Як випливає з документа, лінія буде працювати цілодобово.

"Працюючи сьома мовами, лінія працює 24 години на добу, щоб мінімізувати ризик збройного конфлікту, який може виникнути в результаті нещасного випадку, прорахунку або непорозуміння з низки питань, що впливають на міжнародну безпеку", - йдеться в повідомленні.

Раніше в середу адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України заявила про підписання з Держдепартаментом угоди про створення міждержавної лінії захищеного зв'язку.

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