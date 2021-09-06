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"Мінськ" потрібно зберігати навіть після залучення США до переговорів, - Резніков

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Понеділок 06 вересня 2021 23:35
"Мінськ" потрібно зберігати навіть після залучення США до переговорів, - Резніков Фото: Олексій Резніков вважає, що Мінські переговори потрібно зберігати навіть після залучення США (t.me/OP_UA)
Автор: Анна Полисученко

Мінські переговори потрібно зберігати навіть після залучення США. Це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

"Питання "Мінська" на сьогоднішній день обговорювалося, в тому числі нашою делегацією на чолі з президентом, з нашими партнерами і в США - можливість залучення їх до тих чи інших міжнародних майданчиків з врегулювання конфлікту між Україною і Росією", - заявив Олексій Резніков.

Він вважає, що це може бути продовженням Мінських переговорів, тому що, на жаль, іншого майданчика досі немає.

"Мінськ" заради домовленостей з гуманітарних питань і припинення вогню потрібно зберігати. Будь-які переговори потрібно зберігати", - повідомив він.

Нагадаємо, що раніше Олексій Резніков заявляв, що мінські переговори - це мертва історія.

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