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Україна і США обговорюють подальші поставки летальної зброї, - Клімкін

Новини » Політика    19.11.2018 - 08:51
Україна і США обговорюють подальші поставки летальної зброї, - Клімкін
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін заявив, що після поставок Javelin російська сторона відвела танки

Україна продовжує вести переговори з США про подальші поставки летальної зброї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Павла Клімкіна виданню Defense News.

Клімкін зазначив, що російські війська майже постійно присутні на Донбасі і підтримують бойовиків і найманців. У той же час, за його словами, попередні поставки Javelin, снайперських гвинтівок і засобів радіоелектронної протиповітряної оборони мали позитивний ефект.

"Це (переговори про постачання зброї, - ред.) постійна дискусія, тому що Javelin були важливі психологічно...Ми помітили, що росіяни відвели танки глибше в окуповану зону... в основному побоюючись, що така зброя може бути використана в разі провокації", - зазначив міністр.

Він також додав, що Україна прагне наростити обороноздатність в Азовському морі.

Нагадаємо, в жовтні представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявив, що Україна може отримати зброю з США в разі успішних переговорів.

Відзначимо, у вересні Кабмін запропонував спростити закупівлі оборонної продукції за кордоном.

 

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