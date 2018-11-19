Україна і США обговорюють подальші поставки летальної зброї, - Клімкін

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін заявив, що після поставок Javelin російська сторона відвела танки

Україна продовжує вести переговори з США про подальші поставки летальної зброї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Павла Клімкіна виданню Defense News.

Клімкін зазначив, що російські війська майже постійно присутні на Донбасі і підтримують бойовиків і найманців. У той же час, за його словами, попередні поставки Javelin, снайперських гвинтівок і засобів радіоелектронної протиповітряної оборони мали позитивний ефект.

"Це (переговори про постачання зброї, - ред.) постійна дискусія, тому що Javelin були важливі психологічно...Ми помітили, що росіяни відвели танки глибше в окуповану зону... в основному побоюючись, що така зброя може бути використана в разі провокації", - зазначив міністр.

Він також додав, що Україна прагне наростити обороноздатність в Азовському морі.

Нагадаємо, в жовтні представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявив, що Україна може отримати зброю з США в разі успішних переговорів.

Відзначимо, у вересні Кабмін запропонував спростити закупівлі оборонної продукції за кордоном.