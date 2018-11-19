Украина и США обсуждают дальнейшие поставки летального оружия, - Климкин

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Климкин заявил, что после поставок Javelin российская сторона отвела танки

Украина продолжает вести переговоры с США о дальнейших поставках летального оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Павла Климкина изданию Defense News.

Климкин отметил, что российские войска почти постоянно присутствуют на Донбассе и поддерживают боевиков и наемников. В то же время, по его словам, предыдущие поставки Javelin, снайперских винтовок и средств радиоэлектронной противовоздушной обороны имели положительный эффект.

"Это (переговоры о поставках оружия, - ред.) постоянная дискуссия, потому что Javelin были важны психологически…Мы заметили, что россияне отвели танки глубже в оккупированную зону... в основном опасаясь, что такое оружие может быть использовано в случае провокации", - отметил министр.

Он также добавил, что Украина стремится нарастить обороноспособность в Азовском море.

Напомним, в октябре представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что Украина может получить оружие из США в случае успешных переговоров.

Отметим, в сентябре Кабмин предложил упростить закупки оборонной продукции за рубежом.