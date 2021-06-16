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Україна і США обговорили питання поглиблення оборонного співробітництва, - посол

Автор: Артур Родивилов

Україна і США обговорили питання поглиблення оборонного співробітництва. Також посол Оксана Маркарова подякувала Сполученим Штатам за підтримку у боротьбі з російською агресією.

Про це посол України в США повідомила у Facebook.

Разом з аташе з питань оборони Борисом Кременецьким вони вітали в посольстві України в США генерала Гарріка Хармона, командувача з питань безпеки допомоги Сухопутних військ США і Девіда Дорнблайзера, директора Вашингтонського офісу командування з питань безпеки допомоги Сухопутних військ США.

"Обговорили питання поглиблення оборонного співробітництва, подякували за підтримку України у протидії агресії РФ", - написала Маркарова.

Напередодні Вашингтон і Брюссель засудили дії Росії з підриву суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України та Грузії. Крім того, Москву закликають забезпечити безпечну роботу іноземних дипломатичних представництв.

Додамо, що напередодні саміт НАТО закликав Росію припинити підтримку бойовиків на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що за підсумками цього саміту Російську Федерацію звинуватили у використанні агресивної і безвідповідальної ядерної риторики.

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