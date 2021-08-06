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Прийшов час "тихої дипломатії". Підготовка візиту Зеленського до США на фінішній прямій, - МЗС

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Вашингтон, П'ятниця 06 серпня 2021 17:42
Прийшов час "тихої дипломатії". Підготовка візиту Зеленського до США на фінішній прямій, - МЗС
Автор: Дмитрий Кузнецов

Підготовка візиту президента України до США вийшла на фінішну пряму. Найближчі три тижні будуть часом "тихої" дипломатії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.

"Найближчі три тижні - це буде час "тихої" дипломатії. Має бути величезна кількість контактів, обмінів документами, переговорів і телефонних розмов, щоб вийти на результат. І сьогодні ми просто дали імпульси цьому процесу і зараз ми вийшли на фінішну пряму (підготовки візиту Зеленського в США - ред.)", - сказав глава Кулеба під час зустрічі з журналістами у Вашингтоні, відео якого має РБК-Україна.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба і глава Офісу президента Андрій Єрмак перебувають у Вашингтоні. Вони займаються підготовкою Володимира Зеленського в США.

Відзначимо, візит Зеленського в США, де він зустрінеться зі своїм американським колегою Джо Байденом, запланований на 30 серпня.

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