Україна серед лідерів по захворюваності на кір у Європі

ВООЗ оприлюднила дані по захворюваності на кір у Європі за 2018 рік

Украина оказалась на первой строчке в рейтинге стран Европы по количеству людей, которые заболели корью в 2018 году. Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По данным ВОЗ, в Европе число заболевших корью за 2018 год превысила 82 тыс. людей, что является наибольшим показателем десятилетия. Доля Украины по количеству больных составляет более половины от этой цифры - более 53 тысяч.

Относительно летальных исходов от кори, то в Европе в 2018 году умерли 72 человека, из них 16 - в Украине. По мнению специалистов ВОЗ, причиной такой вспышки болезни в Украине является низкий уровень вакцинации.

Десятка стран Европейского региона, где наибольшее количество больных по результатам 2018 года, выглядит следующим образом:

Украина - 53 218 человек

Сербия - 5 076 человек

Израиль - 2 919 человек

Франция - 2 913 человек

Италия - 2 517 человек

Россия - 2 256 человек

Грузия - 2 203 человек

Греция - 2 193 человек

Албания - 1 466 человек

Румыния - 1 087 человек

Напомним, что самые высокие показатели заболеваемости корью в Украине медики зафиксировали во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Тернопольской областях.