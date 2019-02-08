Україна серед лідерів по захворюваності на кір у Європі

ВООЗ оприлюднила дані по захворюваності на кір у Європі за 2018 рік
Украина оказалась на первой строчке в рейтинге стран Европы по количеству людей, которые заболели корью в 2018 году. Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
По данным ВОЗ, в Европе число заболевших корью за 2018 год превысила 82 тыс. людей, что является наибольшим показателем десятилетия. Доля Украины по количеству больных составляет более половины от этой цифры - более 53 тысяч.
Относительно летальных исходов от кори, то в Европе в 2018 году умерли 72 человека, из них 16 - в Украине. По мнению специалистов ВОЗ, причиной такой вспышки болезни в Украине является низкий уровень вакцинации.
Десятка стран Европейского региона, где наибольшее количество больных по результатам 2018 года, выглядит следующим образом:
Напомним, что самые высокие показатели заболеваемости корью в Украине медики зафиксировали во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Тернопольской областях.