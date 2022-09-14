Україна створила план наступу ЗСУ за допомогою США і Великобританії, - NYT

Згідно з початковим планом, розробленим Генштабом ЗСУ за вказівкою президента Володимира Зеленського, ЗСУ повинні були провести масштабний контрнаступ на півдні країни. Мета - звільнити Херсон і відрізати Маріуполь від російських сил на сході.

Але в результаті військових ігор, проведених українськими та американськими військовими влітку, стало зрозуміло, що такий наступ, швидше за все, приречений на провал.

За словами керівника політичного відділу Пентагону Коліна Каля, ці ігри дозволили виявити більш ефективні варіанти контрнаступу, які були представлені українському керівництву і вищому командуванню.

"Ми провели моделювання та настільні навчання. Ці навчання показали, що деякі шляхи контрнаступу можуть бути більш успішними, ніж інші. Ми дали цю пораду, а потім українці зрозуміли її і прийняли власне рішення", - розповів він.

Протягом серпня на прохання українців чиновники США активізували передачу розвідувальних даних про становище російських військ, підкреслюючи слабкі місця в російських лініях. Дані розвідки також вказували на те, що Москві буде важко швидко зміцнити свої війська на північному сході України або перекинути війська з півдня, навіть якщо вона виявить підготовку України до контрнаступу.

"Ми бачили, що росіяни перекинули багато своїх кращих сил на південь в рамках підготовки до іншого контрнаступу, який почали українці. Тому у нас були підстави вважати, що через постійні проблеми з моральним духом і тиск з боку українців, в російських збройних силах можуть бути осередки, які трохи більш крихкі, ніж здається на папері", - повідомив Каль.

Для забезпечення успіху наступу США збільшили постачання Україні озброєнь. Звістки про надання Україні американської військової допомоги, що з'являлися майже щотижня, додали українському командуванню впевненості у здійсненності плану одночасного наступу на двох фронтах.

Хоча у ЗСУ залишається можливість повернути під свій контроль більше території на сході України, за словами українських і американських офіційних осіб, південь зараз є найбільш важливим театром військових дій.