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Україна створює групу з нейтралізації загроз "Північного потоку-2": хто до неї увійде

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Київ, П'ятниця 20 серпня 2021 12:17
Україна створює групу з нейтралізації загроз "Північного потоку-2": хто до неї увійде Фото: Україна має намір боротися з загрозами "Північного потоку-2" (GettyImages)
Автор: Юрій Дощатов

В Україні для нейтралізації загроз національній безпеці, пов'язаних з майбутнім запуском газопроводу "Північний потік-2", створюється робоча група для напрацювання відповідних пропозицій. Поки відомо, що до неї увійдуть члени уряду.

Відповідні листи за підписом прем'єра Дениса Шмигаля і глави Офісу президента Андрія Єрмака є в розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, у листі до прем'єра Єрмак з ініціативи президента Володимира Зеленського просить погодити включення віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину та міністра юстиції Дениса Малюську до робочої групи з напрацювання цих пропозицій.

У відповідному листі Шмигаль погодив їх включення, а також включення міністра енергетики Германа Галущенка.

Передбачається створення цілої комунікаційної платформи для обговорення та напрацювання пропозицій щодо заходів з нейтралізації загроз, які можуть з'явитися після запуску "Північного потоку-2"

Нагадаємо, раніше німецький уряд призначив уповноваженого з питань транзиту газу через Україну - ним став Георг Вальдерзее. Він буде задіяний в переговорах про продовження транзиту після 2024 року.

А США призначили Амоса Хохштейна старшим радником Держдепу США з питань енергетичної безпеки та спеціальним посланником щодо реалізації угоди про запуск "Північного потоку-2".

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Володимир Зеленський Північний потік-2 Денис Шмигаль
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