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Україна в Раді Європи вимагає покарати РФ за репресії проти жителів Криму

Страсбург, Середа 13 січня 2021 23:07
Україна в Раді Європи вимагає покарати РФ за репресії проти жителів Криму
Фото: Рада Європи (coe.int)
Автор: Артур Родивилов

Постійний представник України в Раді Європи Борис Тарасюк засудив новий вирок російського суду щодо групи мусульман-кримських татар - фігурантів білогірської "справи Хізб ут-Тахрір" і закликав покарати окупантів. 12 січня їх засудили на тривалі терміни ув'язнення.

Про це повідомила прес-служба представництва України в Раді Європи на сторінці в Facebook.

Постійний представник України виступив з вимогою до Росії скасувати рішення суду і негайно звільнити всіх українських громадян, які нелегально знаходяться Росією.

"Все це свідчить про те, що російська судова система не має нічого спільного з правосуддям, а лише продовжує політику переслідування кримських татар і придушує будь-які ознаки інакомислення в окупованому Криму. Обурливим залишається той факт, що близько 120 кримських татар, які направлялися для моральної підтримки на оголошення цього драконячого вироку, майже 9 годин утримувалися на Керченському мосту без гарячих напоїв та їжі при нульовій температурі", - підкреслив Тарасюк.

Україна закликає Генерального секретаря Ради Європи, Комісара Ради Європи з прав людини та держави-члени РЄ рішуче відреагувати на ці протиправні дії, і вимагати від РФ припинення порушення норм міжнародного права, включаючи гуманітарне і міжнародні норми прав людини на тимчасово окупованих територіях України

Нагадаємо, сьогодні російський суд оголосив вирок "білогірській групі Хізб ут-Тахрір". Трьох кримських татар незаконно засудили до 13, 16 і 18 років позбавлення волі.

Як повідомляло РБК-Україна, на рішення російського суду вже відреагували в МЗС України. Відомство попросило міжнародну спільноту посилити тиск на Росію.

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