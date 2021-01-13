Украина в Совете Европы потребовала наказать РФ за репрессии против жителей Крыма

Фото: Совет Европы (coe.int)

Постоянный представитель Украины в Совете Европы Борис Тарасюк осудил новый приговор российского суда в отношении группы мусульман, крымских татар - фигурантов белогорского "дела Хизб ут-Тахрир" и призвал наказать оккупантов. 12 января их осудили на длительные сроки заключения.

Об этом сообщила пресс-служба представительства Украины в Совете Европы на странице в Facebook.

Постоянный представитель Украины выступил с требованием к России отменить решение суда и немедленно освободить всех украинских граждан, которые нелегально содержатся Россией.

"Все это свидетельствует о том, что российская судебная система не имеет ничего общего с правосудием, а лишь продолжает политику преследования крымских татар и подавляет любые признаки инакомыслия в оккупированном Крыму. Возмутительным остается тот факт, что около 120 крымских татар, которые направлялись для моральной поддержки на объявление этого драконьего приговора, почти 9 часов удерживались на Керченском мосту без горячих напитков и пищи при нулевой температуре", - подчеркнул Тарасюк.

Украина призывает Генерального секретаря Совета Европы, Комиссара Совета Европы по правам человека и государства-члены СЕ решительно отреагировать на эти противоправные действия, и требовать от РФ прекращения нарушения норм международного права, включая гуманитарное и международные нормы прав человека на временно оккупированных территориях Украины.

Напомним, сегодня российский суд объявил приговор "белогорской группе Хизб ут-Тахрир". Трех крымских татар незаконно приговорили к 13, 16 и 18 годам лишения свободы.

Как писало РБК-Украина, на решение российского суда уже отреагировали в МИД Украины. Ведомство попросило международное сообщество усилить давление на Россию.