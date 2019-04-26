Україна в Радбезі ООН закликала до посилення санкцій проти РФ

Постійний представник України при ООН Володимира Єльченка на засіданні Ради Безпеки ООН закликав до посилення санкцій проти РФ після указу Володимира Путіна про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна.

Єльченко назвав указ Путіна порушенням мінських угод і спробою підриву процесу мирного врегулювання у східній частині українського Донбасу

"Тому підсилення міжнародного тиску на Кремль, включаючи нові цільові санкції проти держави-агресора, має бути нашим спільним завданням. Таким чином Росія повернеться на шлях виконання своїх зобов'язань за Мінськими угодами. Це шлях до мирного врегулювання на сході Донбасу", - сказав представник України.

Він також наголосив, що указ є незаконним, а тому Україна не визнає жодних його наслідків.

"Ця Рада повинна вважати його (указ, - ред.) недійсним. Україна закликає Росію негайно скасувати вищезгаданий указ президента, а також указ від 18 лютого 2017 р. № 74 про визнання документів та номерних знаків, виданих в окупованій частині Донецької та Луганської областей. Я закликаю цю Раду запобігти найгіршому сценарію, рішуче засудити деструктивні та незаконні дії російської влади і відновити повагу до Статуту ООН", - сказав Єльченко.

Нагадаємо, 24 квітня Володимир Путін підписав указ про спрощення процедури надання російського громадянства жителям "Донецької та Луганської народних республік".

Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко під час зустрічі з міністром закордонних справ Литовської Республіки Лінасом Лінкявічусом закликав ЄС посилити санкції проти Росії під час наступного перегляду відповідного режиму у червні.