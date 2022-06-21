Україна на Радбезі ООН закликала покінчити з російським фашизмом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійного представника в ООН Сергія Кислиці.

"Хижаки нападають на тих, хто слабший або здається слабшим, і після таких нападів вони можуть пристраститися до людської крові і стати серійними вбивцями", - зазначив він.

За його словами, перетворення Росії на агресивний фашистський режим вже проявилося в нездатності утриматися від нападу на Україну.

"Ми маємо разом зупинити це, і чим швидше, тим краще... Якщо ми дозволимо (президенту Росії, - ред.) Путіну або його наступнику на кремлівському престолі відростити відрубані кігті, просочені кров'ю українців, наступна війна неминуча, і цивілізований світ заплатить втричі більше, ніж платить сьогодні. Покінчимо з російським фашизмом зараз же!",- додав Кислиця.