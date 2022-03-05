RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна в Радбезі ООН закликав вивести війська Росії з Запорізької АЕС

Автор: Дмитрий Кузнецов

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця закликав вивести російські війська з Запорізької АЕС. Він закликав міжнародне співтовариство адекватно відреагувати на дії Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Радбезу ООН.

"Всі російські війська повинні бути виведені з (Запорізької - ред.) атомної електростанції", - сказав Кислиця.

Український постпред закликав міжнародне співтовариство адекватно реагувати на дії Росії, які являють собою безпрецедентну ядерну катастрофу. Дипломат також зажадав від МАГАТЕ чітких і рішучих дій в ситуації із захопленими російськими військовими атомними об'єктами України.

Нагадаємо, в ніч на 4 березня російські окупанти відкрили вогонь першому енергоблоку Запорізької АЕС, а потім захопили її. В результаті обстрілу на станції спалахнула пожежа, станом на 07:00 ранку він був погашений.

Зазначимо, 24 лютого окупанти захопили Чорнобильську АЕС, взявши в заручники персонал станції.

Війна Росії проти України триває десятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская АЭСООНВійна Росії проти України