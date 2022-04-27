Україна повідомила про підозру голові та 418 депутатам Держдуми РФ

Так, за даними слідства, голова та 418 із 450 депутатів 15 лютого під час засідання Держдуми РФ підтримали постанову зі зверненням до російського президента з проханням розглянути питання про визнання самопроголошених "ДНР", "ЛНР" як самостійних, суверенних і незалежних держав.



Крім того, 22 лютого вони підтримали ратифікацію договорів про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між РФ і так званими "ДНР" та "ЛНР".

"За процесуального керівництва органів прокуратури завершено процедуру повідомлення про підозри голові та всім 418 депутатам нижньої палати Федеральних Зборів РФ, які підтримали прийняття рішень, що посягають на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 ККУ)", - заявили у відомстві.

Визнання "ЛДНР"

Нагадаємо, що 21 президент РФ Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР" і саме з таким проханням до нього звернулась Державна дума Росії.

Згодом почалася ескалація на Донбасі, а вже за кілька днів Путін оголосив про проведення "спеціальної військової операції", що ознаменувало собою початок повномасштабної війни Росії проти України.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 63-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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