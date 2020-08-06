Україна скоротила транзит газу майже наполовину

Компанія "Оператор ГТС України" за 7 місяців 2020 року протранзитувала 29,8 млрд куб. м газу відповідно до угоди з російським "Газпромом". Це на 44% менше, ніж за цей самий період минулого року (53,2 млрд куб. м).

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як за зазначили в прес-службі, з початку року "Газпром" повністю розраховується за весь обсяг заброньованих потужностей, з яких використовує лише 79%.

За даними ОГТСУ, у західному напрямку було протранзитовано 27,7 млрд куб. м газу (-39%). Зокрема, у Польщу - 2,2 млрд куб. м, Словаччину - 20,4 млрд куб. м, Угорщину - 5,1 млрд куб. м.

В ОГТСУ зазначили, що в липні 2020 року під час щорічної двотижневої зупинки на планові ремонтні роботи газогону "Північний потік", яким по дну Балтійського моря транспортується газ з РФ до ЄС, Газпром не збільшував обсяги транзиту українською ГТС, як це було в попередні роки у цей період.

У трансбалканському напрямку транзит склав 2,1 млрд куб. м (-73%). Із них 0,4 млрд куб. м - у Румунію та 1,7 млрд куб. м - у Молдову.

Зауважимо, що падіння транзиту по південному маршруту ГТС України пов’язане з запуском у січні 2020 року "Турецького потоку", яким доправляється газ з Росії у Туреччину, а звідти в країни Балканського півострову.

Нагадаємо, транзитна угода між НАК "Нафтогаз України" та російським ВАТ "Газпром", укладена наприкінці 2019 року строком на п'ять років.

Вона передбачає бронювання Газпромом потужностей для транзиту в обсязі 65 млрд куб. м (178 млн куб. м на добу) в 2020 році та по 40 млрд кубометрів (110 млн куб. м на добу) у 2021-2024 роках.

Нагадаємо, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що компанія не планує відновлювати закупівлі природного газу у Росії, припинені в кінці 2015 року.

Пакетна угода між Україною і Росією по газу, досягнута 20 грудня 2019, не передбачає прямих поставок російського газу в Україну.