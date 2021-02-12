Україна скоротила список країн "червоної зони": що змінилося

В порівнянні з минулим списком, в "червоній" зоні немає Ізраїлю, Естонії, Латвії, Ірландії, Франції, Данії та Домініканської Республіки.

Залишаються в цій зоні популярні серед українців Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія, Чехія, Російська Федерація, Німеччина, Британія і так далі.

"Червона зона" означає, що в цій країні захворюваність COVID-19 вище, ніж в Україні. І після повернення з таких країн потрібно піти на самоізоляцію на 14 днів за допомогою програми "Вдома" або оперативно протягом доби зробити ПЛР-тест.

При негативному тесті самоізоляція не потрібна. Також самоізоляцію можна скасувати, якщо є негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше ніж за 48 годин до в'їзду в Україну.