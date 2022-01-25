RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна скоротила споживання газу, що подорожчав, більш ніж на 20%

Автор: Олександр Білоус

Обсяги споживання природного газу в Україні в грудні 2021 року склали 3 604,3 млн кубометрів. Це на 21,1% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, скорочення споживання газу спостерігається в Україні восьмий місяць поспіль - з травня 2021 року, коли газ почав дорожчати на європейських ринках.

Нагадаємо, за даними податкової, ціна імпортного газу в Україні в грудні 2021 року досягла 1 184,6 доларів за 1 тис.кубометрів.

За прогнозом Національного банку України, ціни на газ протягом декількох місяців будуть залишатися високими. Це додасть до показника інфляції 0,3 процентних пункту в 2021 році і 0,8 процентних пункту в наступному році. НБУ очікує, що ціни на газ з поточних рівнів будуть поступово знижуватися "до більш адекватних".

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціна на газ