Україна скоротила відставання в таблиці коефіцієнтів УЄФА

За підсумками перших матчів плей-офф єврокубків Україна зміцнила позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Про це повідомляє Tribuna.com.

Єдиний представник України донецький "Шахтар" обіграв португальську "Бенфіку" в 1/16 фіналу Ліги Європи (2:1) і заробив 0,4 бала.

Завдяки перемозі "гірників" Україна має в активі 33,900 бала і розташовується на 10 рядку списку, скоротивши відставання від Нідерландів до 1,45 бала - у них 35,350 бала і два представника в Лізі Європи - "Аякс" (поступився 0:2 "Хетафе") і АЗ (нічия 1:1 з ЛАСК).

У Туреччині також залишився один представник в єврокубках - "Істанбул", який програв "Спортінгу" (1:3) в 1/16 фіналу Ліги Європи. Туреччина залишилася на 11 місці зі своїм попереднім показником в 32,800 бала.

Матч у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи "Шахтар" і "Бенфіка" проведуть в Лісабоні 27 лютого.