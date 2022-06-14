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Єврокомісія ще не сформувала висновок щодо статусу кандидата для України

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Брюссель, Вівторок 14 червня 2022 14:21
Єврокомісія ще не сформувала висновок щодо статусу кандидата для України Фото: Єврокомісія ще не сформувала висновок щодо статусу кандидата для України (flickr com libereurope)
Автор: Валерія Поліщук

Європейська комісія поки не сформувала остаточну думку щодо надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу.

Про це заявив прес-секретар Єврокомісії Ерік Мамер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rai News.

"Висновок Європейської комісії щодо кандидатури України в ЄС ще не завершено. Вчора була тільки дискусійна зустріч між членами комісії, а думка буде висловлена на засіданні колегії, яке відбудеться в п'ятницю", - заявив він.

Нагадаємо, раніше видання Politico з посиланням на кілька чиновників заявило, що Єврокомісія рекомендуватиме надати Україні офіційний статус країни-кандидата в члени ЄС.

Раніше стало відомо, що Данія та Нідерланди станом на сьогодні не підтримують надання Україні статусу кандидата в члени ЄС на червневому саміті лідерів Євросоюзу.

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Єврокомісія рекомендуватиме дати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, - Politico
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